Аслан Дудиев: на данный момент предложений от клубов нет

Бывший игрок калининградской «Балтики» Аслан Дудиев прокомментировал возможное завершение своей игровой карьеры.

– Есть ли у вас сейчас предложения от клубов?

— На данный момент – нет. Как правило, в январе вся эта футбольная суета только начинается. Пока что все в отпуске.

– У вас было много хороших тренеров в карьере. Нет ли желания пойти по их пути?

— Хочу подать документы на категорию B. А там уже посмотрим, как всё сложится. В любом случае наличие такого документа не помешает.

– Вы планируете получать лицензию ещё в качестве футболиста или для этого хотите сначала завершить карьеру?

– Если будет достойное предложение зимой, то рассмотрю и задумаюсь. Но в ином случае нет смысла куда-то двигаться. Тогда после января займусь этим вопросом, — приводит слова Дудиева Metaratings.

Аслан Дудиев выступал за такие футбольные клубы, как самарские «Крылья Советов», калининградская «Балтика», волгоградский «Ротор» и саратовский «Сокол».