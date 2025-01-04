Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аслан Дудиев: на данный момент предложений от клубов нет

Аслан Дудиев: на данный момент предложений от клубов нет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок калининградской «Балтики» Аслан Дудиев прокомментировал возможное завершение своей игровой карьеры.

– Есть ли у вас сейчас предложения от клубов?
— На данный момент – нет. Как правило, в январе вся эта футбольная суета только начинается. Пока что все в отпуске.

– У вас было много хороших тренеров в карьере. Нет ли желания пойти по их пути?
— Хочу подать документы на категорию B. А там уже посмотрим, как всё сложится. В любом случае наличие такого документа не помешает.

– Вы планируете получать лицензию ещё в качестве футболиста или для этого хотите сначала завершить карьеру?
– Если будет достойное предложение зимой, то рассмотрю и задумаюсь. Но в ином случае нет смысла куда-то двигаться. Тогда после января займусь этим вопросом, — приводит слова Дудиева Metaratings.

Аслан Дудиев выступал за такие футбольные клубы, как самарские «Крылья Советов», калининградская «Балтика», волгоградский «Ротор» и саратовский «Сокол».

Материалы по теме
Дудиев — об Осинькине: он даёт результат «Крыльям», не понимаю, за что его хотели убрать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android