Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике высказался о том, кто из вратарей «ПСЖ» выйдет в основе на матч с «Монако»

Луис Энрике высказался о том, кто из вратарей «ПСЖ» выйдет в основе на матч с «Монако»
Комментарии

Главный тренер французского клуба «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос по поводу того, кто из вратарей клуба, Матвей Сафонов или Джанлуиджи Доннарумма, выйдет в стартовом составе на матч с «Монако» в Суперкубке Франции.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра я решу, кто будет играть, между Доннаруммой и Сафоновым. Оба в хорошей форме, впереди ещë одна тренировка», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Завтра, 5 января, состоится финал Суперкубка Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдёт в Дохе (Катар), на стадионе «Стэдиум 974». В качестве главного арбитра встречи выступит Вилли Делажо (Франция). Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Материалы по теме
Отец Сафонова: Матвей сказал мне, что всем доволен в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android