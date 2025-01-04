Луис Энрике высказался о том, кто из вратарей «ПСЖ» выйдет в основе на матч с «Монако»
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Главный тренер французского клуба «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос по поводу того, кто из вратарей клуба, Матвей Сафонов или Джанлуиджи Доннарумма, выйдет в стартовом составе на матч с «Монако» в Суперкубке Франции.
Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Завтра я решу, кто будет играть, между Доннаруммой и Сафоновым. Оба в хорошей форме, впереди ещë одна тренировка», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Завтра, 5 января, состоится финал Суперкубка Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдёт в Дохе (Катар), на стадионе «Стэдиум 974». В качестве главного арбитра встречи выступит Вилли Делажо (Франция). Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
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