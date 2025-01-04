«Севилья» вылетела из Кубка Испании, уступив в 1/16 финала «Альмерии»

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Альмерия» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Пауэр Хорс» в Альмерии (Испания). «Альмерия» одержала победу в матче со счётом 4:1.
На пятой минуте нападающий «Севильи» Исаак Ромеро открыл счёт. Ответный мяч «Альмерии» на 49-й минуте забил форвард Марко Милованович. На 55-й минуте отличился игрок хозяев Луис Суарес. На 78-й минуте увеличил преимущество «Альмерии» Суарес. Довёл счёт до разгромного на 90+6-й минуте снова Суарес, оформив хет-трик во встрече.
Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен. За «Мальорку» забил Дани Родригес, а в составе «Атлетика» отличился Ойан Сансет.
- 4 января 2025
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