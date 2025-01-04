Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о разгромной победе над «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Вест Хэмом» (4:1). Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере.

«Мы победили во встрече, но всё ещё не в лучшей форме, однако этот успех поможет нам. У нас были хорошие моменты, но я здесь уже восемь лет, и мы видели, как играет команда, и это не соответствует нашим стандартам. И всё же нам нужно найти свой темп и то, как мы хотим играть. «Вест Хэм» действовал хорошо и имел свои моменты», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Sky Sports.

После 20 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Пепа Гвардиолы сразятся с «Брентфордом».