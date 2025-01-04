Александр Мостовой: 2025-й станет годом «Спартака», если не начудят нигде

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой предположил, что для красно-белых наступивший год сложится удачно.

«2025-й станет годом «Спартака», если не начудят нигде. Команда оставила хорошие впечатления под занавес 2024 года. Думаю, сейчас лучшее время за последние пять лет, чтобы реально конкурировать с «Зенитом». И «Спартак» обязан это делать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом».