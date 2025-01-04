Хакеры взломали сайт бразильского клуба и «оформили» трансфер Неймара

Официальный сайт «Куритибы» из бразильской Серии B объявил о трансфере полузащитника саудовского «Аль-Хиляля» Неймара.

На сайте «Куритибы» была опубликована новость с достаточно официальным текстом о переходе 32-летнего вингера. Однако позже клуб сообщил, что их сайт был взломан.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за клуб два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.