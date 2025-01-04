«Наполи» разгромил «Фиорентину» и вышел на первое место в Серии А

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Наполи». Игра прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джанлука Манганьелло. «Наполи» разгромил соперника со счётом 3:0.

На 29-й минуте открыл счёт игрок «Наполи» Давид Нерес с передачи нападающего Ромелу Лукаку. На 54-й минуте забил уже сам Лукаку, реализовав пенальти. На 68-й минуте довёл счёт до разгромного полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей.

«Наполи» после этой победы набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 32 очками поле 18 игр идёт шестой.