«Наполи» разгромил «Фиорентину» и вышел на первое место в Серии А
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Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Наполи». Игра прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джанлука Манганьелло. «Наполи» разгромил соперника со счётом 3:0.
Италия — Серия А . 19-й тур
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
0 : 3
Наполи
Неаполь
0:1 Нерес – 29' 0:2 Лукаку – 54' 0:3 Мактоминей – 68'
На 29-й минуте открыл счёт игрок «Наполи» Давид Нерес с передачи нападающего Ромелу Лукаку. На 54-й минуте забил уже сам Лукаку, реализовав пенальти. На 68-й минуте довёл счёт до разгромного полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей.
«Наполи» после этой победы набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 32 очками поле 18 игр идёт шестой.
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