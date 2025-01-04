«Мбаппе, «Кан» — не твоя игрушка!» Фанаты клуба обратились к Килиану

Фанаты «Кана» во время матча Лиги 2 сезона-2024/2025 с «Клермоном» (0:1) вывесили на трибунах баннеры в адрес форварда мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Мбаппе, «Кан» – не твоя игрушка!» — обратились болельщики к Мбаппе.

Нападающий в 2024 году приобрёл контрольный пакет акций французского клуба, а недавно стало известно о смене главного тренера команды Николя Себа.

После 17 сыгранных матчей «Кан» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Лиги 2 сезона-2024/2025, набрав 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу второго французского дивизиона «Лорьян», у которого 34 очка.