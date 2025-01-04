«Мбаппе, «Кан» — не твоя игрушка!» Фанаты клуба обратились к Килиану
Поделиться
Фанаты «Кана» во время матча Лиги 2 сезона-2024/2025 с «Клермоном» (0:1) вывесили на трибунах баннеры в адрес форварда мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.
Франция — Лига 2 . 17-й тур
03 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Кан
Кан
Окончен
0 : 1
Клермон
Клермон-Ферран
0:1 Диаби – 89'
«Мбаппе, «Кан» – не твоя игрушка!» — обратились болельщики к Мбаппе.
Нападающий в 2024 году приобрёл контрольный пакет акций французского клуба, а недавно стало известно о смене главного тренера команды Николя Себа.
После 17 сыгранных матчей «Кан» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Лиги 2 сезона-2024/2025, набрав 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу второго французского дивизиона «Лорьян», у которого 34 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 января 2025
-
23:04
-
22:54
-
22:49
-
22:32
-
22:28
-
22:07
-
21:59
-
21:59
-
21:45
-
21:31
-
21:26
-
21:18
-
20:50
-
20:49
-
20:29
-
20:23
-
20:16
-
20:10
-
19:59
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:26
-
19:24
-
19:14
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:41
-
18:38
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:59