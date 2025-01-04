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Брайтон — Арсенал, результат матча 20-го тура АПЛ, счёт — 1:1, 4 января 2025 года

«Арсенал» не смог обыграть «Брайтон» в 20-м туре АПЛ
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Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Арсенал». Игра прошла на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Итоговый счёт — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Нванери – 16'     1:1 Педро – 61'    

На 16-й минуте забил игрок «Арсенала» Итан Нванери с передачи Микеля Мерино. На 61-й минуте отличился нападающий «Брайтона» Жоао Педро, реализовав пенальти.

«Арсенал» набрал 40 очков в 20 матчах и располагается на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» занимает 10-е место, набрав 28 очков за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «Ливерпуль», заработавший 45 очков.

Турнирная таблица АПЛ
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