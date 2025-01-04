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Фото: Халк женился на племяннице своей бывшей супруги

Фото: Халк женился на племяннице своей бывшей супруги
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Нападающий «Атлетико Минейро» Халк женился на племяннице своей бывшей супруги.

Фото: из личного архива Халка

Новую супругу Халка зовут Камила. Она является племянницей Ираны, с которой Халк прожил в браке 12 лет. Халк и Ирана развелись три года назад. От первого брака у Халка трое детей.

Камила младше Ираны на 10 лет и внешне похожа на неё. Отмечается, что девушки часто проводили время вместе.

Халк выступал в составе санкт-петербургского клуба с 2012 по 2016 год. За этот период он принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 59 результативными передачами. Вместе с «Зенитом» Халк выигрывал чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России.

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