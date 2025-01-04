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Барбастро — Барселона, результат матча 1/16 финала Кубка Испании, счёт 0:4, 4 января 2025 года

«Барселона» в дебютном матче Щенсного разгромила «Барбастро» в 1/16 финала Кубка Испании
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Барбастро» и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Кампо Мунисипаль де Депортес» в Барбастро (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом (Испания). «Барселона» разгромила «Барбастро» со счётом 4:0.

Кубок Испании . 1/16 финала
04 января 2025, суббота. 21:00 МСК
Барбастро
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Гарсия – 21'     0:2 Левандовски – 31'     0:3 Левандовски – 47'     0:4 Торре – 56'    

На 21-й минуте защитник «Барселоны» Эрик Гарсия открыл счёт. На 31-й минуте отличился нападающий Роберт Левандовски. На 47-й минуте Левандовски довёл счёт до разгромного, оформив дубль во встрече. Окончательный результат в игре на 56-й минуте установил полузащитник Пабло Торре — 4:0.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен. За «Мальорку» забил Дани Родригес, а в составе «Атлетика» отличился Ойан Сансет.

Календарь Кубка Испании
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