«Барселона» в дебютном матче Щенсного разгромила «Барбастро» в 1/16 финала Кубка Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Барбастро» и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Кампо Мунисипаль де Депортес» в Барбастро (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом (Испания). «Барселона» разгромила «Барбастро» со счётом 4:0.

На 21-й минуте защитник «Барселоны» Эрик Гарсия открыл счёт. На 31-й минуте отличился нападающий Роберт Левандовски. На 47-й минуте Левандовски довёл счёт до разгромного, оформив дубль во встрече. Окончательный результат в игре на 56-й минуте установил полузащитник Пабло Торре — 4:0.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1, 4:2 пен. За «Мальорку» забил Дани Родригес, а в составе «Атлетика» отличился Ойан Сансет.