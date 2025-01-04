«Лилль» и «Нант» поделили очки в матче 16-го тура Лиги 1

Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лилль» и «Нант». Команды играли на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром (Франция). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 40-й минуте защитник «Лилля» Габриэль Гудмундссон открыл счёт. Ответный мяч «Нанта» на 70-й минуте забил нападающий Маттис Аблин, реализовав 11-метровый удар — 1:1.

После 16 сыгранных встреч «Лилль» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 28 очков. «Нант» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.