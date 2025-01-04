Вендел зимой может покинуть «Зенит» и перейти в «Палмерас» или «Ботафого» — ван Бойсен

Полузащитник «Зенита» Вендел в текущее трансферное окно может покинуть российский клуб и вернуться в Бразилию, где им интересуются местные «Палмейрас» и «Ботафого». Об этом сообщает журналист Жоао ван Бойсен в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Палмейрас» рассматривает вариант с покупкой Вендела в случае срыва потенциальной сделки с «Фулхэмом» о приобретении Андреас Перейра. «Ботафого» также заинтересован в покупке Вендела.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.