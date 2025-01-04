Тренер «Арсенала» Артета — о ничьей с «Брайтоном»: мы потеряли два очка

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Брайтоном» (1:1). Игра прошла на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтоне.

«Прежде всего мы разочарованы результатом, особенно с учётом того, что мы неплохо начали игру и забили красивый гол. А потом нам не хватило контроля, и мы отдали мяч в чужие руки. Мы многое делали с мячом не так, как нужно.

Поэтому у нас не было необходимого импульса, мы так и не смогли закрепиться в зонах, где могли бы создавать контратаки в нужный момент. Я думаю, мы должны были действовать намного лучше, чем сегодня, но, к сожалению, мы потеряли два очка.

По поводу Итана Нванери очень плохие новости, потому что я думаю, что мы его временно потеряли, нам пришлось заменить его в перерыве из-за его проблем с мышцами», — приводит слова Артеты BBC.