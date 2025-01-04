«Никогда в жизни не видел подобного». Артета — о пенальти в матче «Арсенала» с «Брайтоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал момент с назначением 11-метрового удара в ворота лондонского клуба в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия).

«Мы действительно разочарованы этим решением, которое привело к голу, потому что я никогда в жизни не видел ничего подобного. Он коснулся мяча», — приводит слова Артеты BBC.

После 20 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Микеля Артеты сыграют с «Тоттенхэмом».