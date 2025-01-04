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«Никогда в жизни не видел подобного». Артета — о пенальти в матче «Арсенала» с «Брайтоном»

«Никогда в жизни не видел подобного». Артета — о пенальти в матче «Арсенала» с «Брайтоном»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал момент с назначением 11-метрового удара в ворота лондонского клуба в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия).

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Нванери – 16'     1:1 Педро – 61'    

«Мы действительно разочарованы этим решением, которое привело к голу, потому что я никогда в жизни не видел ничего подобного. Он коснулся мяча», — приводит слова Артеты BBC.

После 20 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Микеля Артеты сыграют с «Тоттенхэмом».

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