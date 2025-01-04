«Никогда в жизни не видел подобного». Артета — о пенальти в матче «Арсенала» с «Брайтоном»
Поделиться
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал момент с назначением 11-метрового удара в ворота лондонского клуба в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия).
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Нванери – 16' 1:1 Педро – 61'
«Мы действительно разочарованы этим решением, которое привело к голу, потому что я никогда в жизни не видел ничего подобного. Он коснулся мяча», — приводит слова Артеты BBC.
После 20 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Микеля Артеты сыграют с «Тоттенхэмом».
Материалы по теме
Комментарии
- 5 января 2025
-
00:39
-
00:34
-
00:18
-
00:06
- 4 января 2025
-
23:56
-
23:39
-
23:31
-
23:04
-
22:54
-
22:49
-
22:32
-
22:28
-
22:07
-
21:59
-
21:59
-
21:45
-
21:31
-
21:26
-
21:18
-
20:50
-
20:49
-
20:29
-
20:23
-
20:16
-
20:10
-
19:59
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:26
-
19:24
-
19:14
-
19:00
-
18:59