Юрий Сёмин назвал лучшего, по его мнению, спортсмена 2024 года. Это не футболист

Отечественный тренер Юрий Сёмин назвал пловца Мирона Лифинцева лучшим спортсменом в 2024 году, а также выразил надежду на допуск России к международным футбольным соревнованиям.

«Постепенно наш спорт возвращается на международную арену. Наши спортсмены едут на соревнования в нейтральном статусе, привозят медали, как Мирон Лифинцев — лучший спортсмен года, на мой взгляд. Это большой успех.

Все надеются, что и в футболе возвращение произойдёт. Возвращение возможно, однако, скорее всего, в отдельных федерациях. Но когда наш футбол полноценно вернут во все еврокубки и турниры — не знаю. Даже не знаю, что на это может повлиять», — приводит слова Сёмина Sport24.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

Лифинцев в декабре 2024 года на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште завоевал пять золотых медалей: на дистанциях 50 и 100 м на спине, а также в трёх эстафетах — смешанной комбинированной 4×50 м, смешанной комбинированной 4×100 м и комбинированной 4×100 м.