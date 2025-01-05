Экс-игрок «Мордовии» рассказал историю, как Сёмин раздавал деньги футболистам

Бывший игрок саранской «Мордовии» Аслан Дудиев поделился впечатлениями от совместной работы с тренером Юрием Сёминым.

«Юрий Палыч — легенда! Я его обожаю! Вспоминаю его харизму, я его поклонник! С ним столько историй есть. Это единственный тренер, который, когда мы кого-нибудь хлопнем, доставал из свитера свои деньги и нам давал. После одной игры Антону Коченкову говорит: «Антон, это вам, раскидай на пацанов от меня», — приводит слова Дудиева Metaratings.

Аслан Дудиев выступал за такие футбольные клубы, как самарские «Крылья Советов», калининградская «Балтика», волгоградский «Ротор» и саратовский «Сокол».

Сёмин тренировал такие клубы, как московский «Локомотив», «Мордовия», «Ростов», «Габала», «Динамо» Киев. Сёмин также возглавлял сборную России.