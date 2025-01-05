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«Галатасарай» заинтересован в подписании Лероя Зане следующим летом — Плеттенберг

«Галатасарай» заинтересован в подписании Лероя Зане следующим летом — Плеттенберг
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Турецкий «Галатасарай» намерен осуществить переход вингера «Баварии» Лероя Зане следующим летом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

По информации источника, «Галатасарай» намерен воспользоваться тем фактом, что летом у Зане истекает контракт, и осуществить трансфер футболиста. При этом сам Зане на данный момент не хочет переходить в турецкий клуб и надеется, что «Бавария» продлит контракт.

Зане в текущем сезоне сыграл 19 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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