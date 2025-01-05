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Роша хочет уйти из ЦСКА в «Сантос», но сейчас переговоры приостановлены — UOL Esporte

Роша хочет уйти из ЦСКА в «Сантос», но сейчас переговоры приостановлены — UOL Esporte
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша намерен перейти в бразильский «Сантос». Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, Роша и его окружение рассматривают «Сантос» в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры, однако на данный момент переговоры между клубами приостановлены из-за изменений в спортивном блоке бразильцев.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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