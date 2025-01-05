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Лионель Месси отсутствовал на церемонии вручения Джо Байденом Президентской медали Свободы

Лионель Месси отсутствовал на церемонии вручения Джо Байденом Президентской медали Свободы
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Форвард клуба МЛС «Интер Майами» Лионель Месси проигнорировал церемонию вручения Президентской медали Свободы главой США Джо Байденом. Об этом сообщает Globo. Ранее стало известно, что нападающий сборной Аргентины был представлен к высшей гражданской награде США.

По информации источника, об отсутствии Лионеля Месси стало известно заранее, и во время церемонии его имя не объявлялось. Также 37-летний игрок не отправил от себя представителя, уполномоченного принять государственную награду.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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