Лионель Месси отсутствовал на церемонии вручения Джо Байденом Президентской медали Свободы

Форвард клуба МЛС «Интер Майами» Лионель Месси проигнорировал церемонию вручения Президентской медали Свободы главой США Джо Байденом. Об этом сообщает Globo. Ранее стало известно, что нападающий сборной Аргентины был представлен к высшей гражданской награде США.

По информации источника, об отсутствии Лионеля Месси стало известно заранее, и во время церемонии его имя не объявлялось. Также 37-летний игрок не отправил от себя представителя, уполномоченного принять государственную награду.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 20 млн.