Вчера, 4 января, прошли три матча 19-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 4 января:

«Венеция» — «Эмполи» — 1:1;

«Фиорентина» — «Наполи» — 0:3;

«Верона» — «Удинезе» — 0:0.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», который записал в свой актив 44 очка. На втором месте находится «Аталанта», которая набрала 41 очко за 18 игр. Замыкает тройку лидеров «Интер», на счету которого 40 очков за 17 матчей. В топ-5 входят «Лацио» и «Ювентус», которые набрали 35 и 32 очка соответственно.