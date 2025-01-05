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«Лион» вырвал победу у «Монпелье» в концовке матча 16-го тура Лиги 1 благодаря автоголу

«Лион» вырвал победу у «Монпелье» в концовке матча 16-го тура Лиги 1 благодаря автоголу
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Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лион» и «Монпелье». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стина (Франция). «Лион» обыграл «Монпелье» со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
04 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Файад – 90+1'    

На 90+1-й минуте полузащитник «Монпелье» Халил Файад отправил мяч в свои ворота.

После 16 сыгранных матчей «Лион» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 28 очков. «Монпелье» после аналогичного количества игр занимает последнее, 18-е место, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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