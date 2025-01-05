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Гвардиола объяснил, как должен играть «Манчестер Сити», чтобы вновь добиваться успеха

Гвардиола объяснил, как должен играть «Манчестер Сити», чтобы вновь добиваться успеха
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, какой игры от команды ждёт, чтобы вновь добиваться нужных результатов.

«Мы должны отдавать пасы! В футболе нужно много бегать, когда у тебя нет мяча, но, когда у тебя есть мяч, ты должен отдать пас! Мы не можем просто так бегать с мячом в ногах, мы должны постоянно отдавать передачи! А после, когда при помощи этих передач мяч окажется в атаке, талантливые нападающие — Фил Фоден, Савио и Жереми Доку — начнут действовать!» — приводит слова Гвардиолы City Report в соцсетях со ссылкой на пресс-конференцию испанца, опубликованную на BeanymanSports.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» встречался с «Вест Хэм Юнайтед» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Цоуфал – 10'     2:0 Холанд – 42'     3:0 Холанд – 55'     4:0 Фоден – 58'     4:1 Фюллькруг – 71'    
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