Гвардиола объяснил, как должен играть «Манчестер Сити», чтобы вновь добиваться успеха

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, какой игры от команды ждёт, чтобы вновь добиваться нужных результатов.

«Мы должны отдавать пасы! В футболе нужно много бегать, когда у тебя нет мяча, но, когда у тебя есть мяч, ты должен отдать пас! Мы не можем просто так бегать с мячом в ногах, мы должны постоянно отдавать передачи! А после, когда при помощи этих передач мяч окажется в атаке, талантливые нападающие — Фил Фоден, Савио и Жереми Доку — начнут действовать!» — приводит слова Гвардиолы City Report в соцсетях со ссылкой на пресс-конференцию испанца, опубликованную на BeanymanSports.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» встречался с «Вест Хэм Юнайтед» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

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