Гол Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Марбелью» в Кубке Испании

Закончился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Марбелья» принимала «Атлетико». Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла Росаледа» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 16-й минуте забил Антуан Гризманн.

Таким образом, мадридский клуб вышел в 1/8 финала соревнования. Напомним, ранее «Атлетико» на турнире победил «Касереньо» (3:1) и «Вик» (2:0).

Действующим победителем турнира является «Атлетик», который в финале прошлогоднего розыгрыша одолел «Мальорку» (1:1 (4:2 пен.)). Рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании является «Барселона». Каталонский клуб завоёвывал трофей 31 раз.

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