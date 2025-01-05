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Марбелья — Атлетико, результат матча 4 января 2025, счет 0:1, Кубок Испании по футболу 2024-2025

Гол Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Марбелью» в Кубке Испании
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Закончился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Марбелья» принимала «Атлетико». Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла Росаледа» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Кубок Испании . 1/16 финала
04 января 2025, суббота. 23:30 МСК
Марбелья
Марбелья
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 16'    

Победный гол в матче на 16-й минуте забил Антуан Гризманн.

Таким образом, мадридский клуб вышел в 1/8 финала соревнования. Напомним, ранее «Атлетико» на турнире победил «Касереньо» (3:1) и «Вик» (2:0).

Действующим победителем турнира является «Атлетик», который в финале прошлогоднего розыгрыша одолел «Мальорку» (1:1 (4:2 пен.)). Рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании является «Барселона». Каталонский клуб завоёвывал трофей 31 раз.

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