Действующий обладатель Кубка Испании «Атлетик» вышел в 1/8 финала турнира

В ночь с 4 на 5 января Закончился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «УД Логроньес» из четвёртого дивизиона принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча прошла в Малаге на стадионе «Лас-Гаунас» в испанском Логроньо и завершилась победой гостей в серии пенальти 0:0 (4:3 пен.).

В основное и дополнительное время матча голов забито не было. В послематчевой серии точнее были бискайцы, забившие четыре удара из пяти. Единственным игроком в составе победителей, который не реализовал свою попытку, стал вингер Нико Уильямс.

Таким образом, баскский клуб вышел в 1/8 финала соревнования. Напомним, «Атлетик» стартовал на турнире с 1/16 финала, так как является действующим обладателем Кубка Испании.

Напомним, «Атлетик» в прошлогоднем финале победил «Мальорку» (1:1 (4:2 пен.)). Рекорд по числу побед в этом турнире принадлежит «Барселоне», которая завоевывала трофей 31 раз.

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