Результаты матчей чемпионата Франции 4 января

4 января прошли матчи 16-го тура чемпионата Франции. В этот день было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Франции, 16-й тур. Результаты дня

«Лион» — «Монпелье» — 1:0

«Лилль» — «Нант» — 1:1

«Сент-Этьен» — «Реймс» — 3:1

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», который записал в свой актив 40 очков. На втором месте находится «Марсель», на счету которого 30 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», также набрав 30 очков.

В топ-5 входят «Лилль» и «Лион», которые набрали по 28 очков.

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