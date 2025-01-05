Результаты матчей чемпионата Франции 4 января

4 января прошли матчи 16-го тура чемпионата Франции. В этот день было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Чемпионат Франции, 16-й тур. Результаты дня
«Лион» — «Монпелье» — 1:0
«Лилль» — «Нант» — 1:1
«Сент-Этьен» — «Реймс» — 3:1
На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», который записал в свой актив 40 очков. На втором месте находится «Марсель», на счету которого 30 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», также набрав 30 очков.
В топ-5 входят «Лилль» и «Лион», которые набрали по 28 очков.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире