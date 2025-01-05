Результаты матчей английской Премьер-лиги 4 января

В субботу, 4 января, прошли матчи 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. В этот день состоялось семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 4 января:

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал» — 1:1.

«Саутгемптон» — «Брентфорд» — 0:5.

«Кристал Пэлас» — «Челси» — 1:1.

«Астон Вилла» — «Лестер Сити» — 2:1.

«Борнмут» — «Эвертон» — 1:0.

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» — 4:1.

«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:2.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 45 очков. «Арсенал» занимает второе место. Команда Микеля Артеты набрала 40 очков за 20 матчей. На третьей строчке находится «Ноттингем Форест», набравший 37 очков. В зоне вылета на данный момент идут «Ипсвич Таун» (15), «Лестер Сити» (14) и «Саутгемптон» (6).

Рекорды «Ливерпуля»: