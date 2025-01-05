Результаты матчей английской Премьер-лиги 4 января
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В субботу, 4 января, прошли матчи 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. В этот день состоялось семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей чемпионата Англии 4 января:
- «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал» — 1:1.
- «Саутгемптон» — «Брентфорд» — 0:5.
- «Кристал Пэлас» — «Челси» — 1:1.
- «Астон Вилла» — «Лестер Сити» — 2:1.
- «Борнмут» — «Эвертон» — 1:0.
- «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» — 4:1.
- «Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:2.
На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 45 очков. «Арсенал» занимает второе место. Команда Микеля Артеты набрала 40 очков за 20 матчей. На третьей строчке находится «Ноттингем Форест», набравший 37 очков. В зоне вылета на данный момент идут «Ипсвич Таун» (15), «Лестер Сити» (14) и «Саутгемптон» (6).
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Нванери – 16' 1:1 Педро – 61'
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 5
Брентфорд
Лондон
0:1 Шейд – 6' 0:2 Мбемо – 62' 0:3 Мбемо – 69' 0:4 Льюис-Поттер – 90+2' 0:5 Висса – 90+4'
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 14' 1:1 Матета – 82'
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 Баркли – 58' 1:1 Мавидиди – 63' 2:1 Бэйли – 76'
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Брукс – 77'
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Цоуфал – 10' 2:0 Холанд – 42' 3:0 Холанд – 55' 4:0 Фоден – 58' 4:1 Фюллькруг – 71'
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Соланке – 4' 1:1 Гордон – 6' 1:2 Исак – 38'
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