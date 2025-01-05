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Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на отказ Ла Лиги зарегистрировать Ольмо и Виктора

Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на отказ Ла Лиги зарегистрировать Ольмо и Виктора
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Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после матча Кубка Испании, где сине-гранатовые уверенно обыграли «Барбастро» (4:0) ответил на вопрос журналистов о проблеме регистрации полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона-2024/2025. Напомним, ранее сообщалось, что Ла Лига и и Федерация футбола Испании (RFEF) официально подтвердили ещё один отказ «Барселоне» в регистрации испанцев.

Кубок Испании . 1/16 финала
04 января 2025, суббота. 21:00 МСК
Барбастро
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Гарсия – 21'     0:2 Левандовски – 31'     0:3 Левандовски – 47'     0:4 Торре – 56'    

«Уверен, что клуб решит этот вопрос. Общался с Дани сегодня утром, по нему видно, что он искренне желает играть только за «Барселону». Мы ждём его и Виктора», — приводит слова Флика журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

На данный момент «Барселона» намерена обратиться в Высший спортивный совет Испании (CSD) или в арбитражный суд по факту отказа Ла Лиги в регистрации футболистов сине-гранатовых. Отметим, 1 января Ла Лига убрала Ольмо и Виктора из списка футболистов «Барселоны», заявленных на сезон. Если вопрос решится не в пользу каталонцев, то игроки станут свободными агентами и уйти из команды бесплатно.

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