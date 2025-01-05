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Защитник «Мальорки»: я нокаутировал бы Винисиуса за 10 секунд

Защитник «Мальорки»: я нокаутировал бы Винисиуса за 10 секунд
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Защитник «Мальорки» Пабло Маффео пошутил по поводу возможного боя с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором.

«Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории. Я не сомневаюсь, что выиграю. Я нокаутировал бы его за 10 секунд», — приводит слова Маффео Mundo Deportivo.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 200 млн.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 13 голов и 9 результативных передач.

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