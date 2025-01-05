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«Нет! Мы не вернулись! Это не тот уровень». Гвардиола — о разгроме «Вест Хэма»

«Нет! Мы не вернулись! Это не тот уровень». Гвардиола — о разгроме «Вест Хэма»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре своей команды после разгрома в матче с «Вест Хэм Юнайтед» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Напомним, игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Цоуфал – 10'     2:0 Холанд – 42'     3:0 Холанд – 55'     4:0 Фоден – 58'     4:1 Фюллькруг – 71'    

«Возвращение старого «Манчестер Сити»? Нет! Вы должны это понимать, вы следили и смотрели наши игры много лет и вы видите, что мы не на том уровне! Против «Эвертона» мы играли гораздо лучше, чем сегодня — и сыграли вничью! Я, конечно, рад, что мы забили голы, создали хорошие моменты, Савио сыграл хорошо, Эрлинг Холанд забил два гола… Конечно, есть огромное количество положительных моментов, но если вы спросите меня, играет ли команда так, как мы играли в последние годы — нет! Абсолютно нет!» — приводит слова Гвардиолы City Report в соцсетях со ссылкой на пресс-конференцию испанца, опубликованную на BeanymanSports.

На данный момент «Манчестер Сити» с 34 очками в 20 матчах располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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