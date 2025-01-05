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«Барселона» вернулась к правилу «1 к 1», но не может зарегистрировать Ольмо и Виктора

«Барселона» вернулась к правилу «1 к 1», но не может зарегистрировать Ольмо и Виктора
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) официально подтвердила, что «Барселона» вернулась к правилу «1 к 1», которое позволяет команде выходить на трансферное окно и подписывать новичков.

Однако клуб не получил возможность зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона-2024/2025, так как их лицензия была аннулирована ранее. По регламенту Ла Лиги ни один клуб не может регистрировать одного и того же футболиста в рамках одного сезона.

Напомним, что правило «1 к 1» позволяет клубу тратить € 1 на состав за каждый «сэкономленный» € 1. Под «сэкономленными» имеются в виду зарплаты ушедших игроков и доходы от их трансферов.

Стоит отметить, что возможность применения данного правила возникла благодаря соглашению о продаже VIP-мест на «Камп Ноу». В результате «Барселона» обеспечила себе недостающие € 28 млн от одного из двух инвесторов.

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