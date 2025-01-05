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Месси объяснил своё отсутствие на церемонии вручения Байденом Президентской медали Свободы

Месси объяснил своё отсутствие на церемонии вручения Байденом Президентской медали Свободы
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси объяснил своё отсутствие на церемонии вручения Джо Байденом Президентской медали Свободы.

«Для меня большая честь быть удостоенным… этого признания. Это огромная привилегия, и я глубоко благодарен за это. К сожалению, у меня есть предварительное обязательство, и я не смогу присутствовать на церемонии в Белом доме 4 января. Однако я хочу, чтобы вы знали, что я искренне ценю этот жест», — приводит письмо Месси организаторам мероприятия Marca.

Ранее стало известно, что нападающий сборной Аргентины был представлен к высшей гражданской награде США. В нынешнем сезоне Месси сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами.

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