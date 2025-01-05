Месси объяснил своё отсутствие на церемонии вручения Байденом Президентской медали Свободы

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси объяснил своё отсутствие на церемонии вручения Джо Байденом Президентской медали Свободы.

«Для меня большая честь быть удостоенным… этого признания. Это огромная привилегия, и я глубоко благодарен за это. К сожалению, у меня есть предварительное обязательство, и я не смогу присутствовать на церемонии в Белом доме 4 января. Однако я хочу, чтобы вы знали, что я искренне ценю этот жест», — приводит письмо Месси организаторам мероприятия Marca.

Ранее стало известно, что нападающий сборной Аргентины был представлен к высшей гражданской награде США. В нынешнем сезоне Месси сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами.

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