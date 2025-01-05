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В Испании сообщили новый возможный срок наказания Винисиуса после удаления с «Валенсией»

В Испании сообщили новый возможный срок наказания Винисиуса после удаления с «Валенсией»
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Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил удаление в матче 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1) за толчок в лицо вратаря соперника. Журналист Исаак Футо из издания СОРЕ сообщил детали послематчевого отчёта арбитра об этом эпизоде и возможный срок наказания игрока.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

Так, по сведениям источника, Винисиусу грозит наказание в виде отстранения на срок двух игр, поскольку после составления отчёта Сото Градо это считается агрессивным поведением, а не явной агрессией.

Решение по наказанию футболиста будет вынесено в грядущий вторник после заседания комитета. Как ранее уже сообщалось, бразилец сможет принять участие в матче Кубка Испании против «Депортива Минейра», который состоится завтра, 6 января.

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