В Испании сообщили новый возможный срок наказания Винисиуса после удаления с «Валенсией»

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил удаление в матче 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1) за толчок в лицо вратаря соперника. Журналист Исаак Футо из издания СОРЕ сообщил детали послематчевого отчёта арбитра об этом эпизоде и возможный срок наказания игрока.
Так, по сведениям источника, Винисиусу грозит наказание в виде отстранения на срок двух игр, поскольку после составления отчёта Сото Градо это считается агрессивным поведением, а не явной агрессией.
Решение по наказанию футболиста будет вынесено в грядущий вторник после заседания комитета. Как ранее уже сообщалось, бразилец сможет принять участие в матче Кубка Испании против «Депортива Минейра», который состоится завтра, 6 января.
Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе
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