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Появились новые подробности переговоров Трента и «Ливерпуля» по новому контракту

Появились новые подробности переговоров Трента и «Ливерпуля» по новому контракту
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«Ливерпуль» очень хочет продлить контракт с защитником команды Трентом Александером-Арнольдом, сообщает Mirror.

По данным источника, англичане предложили Тренту пятилетний контракт c общим доходом в £ 78 млн, что составляет примерно £ 300 тыс в неделю, чтобы он остался в команде.

Сообщается, что «Реал» для футболиста подготовил аналогичный контракт, но, кроме того, он может рассчитывать на огромную выплату за подписание от испанской команды, если присоединится к ним летом, как свободный агент.

Напомним, срок контракта Трента с «Ливерпулем» заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего защитника сборной Англии 23 матча за «красных» во всех турнирах, один забитый гол и пять результативных передач.

Промах Трента, провал Суперлиги и вжух «Наполи». ХиТ #166

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