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«Он на это намекнул». Журналист рассказал о планах тренера «Челси» Марески по Мудрику

«Он на это намекнул». Журналист рассказал о планах тренера «Челси» Марески по Мудрику
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Журналист Sky Sports Джеймс Коул заявил, что главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска уже намекнул руководству клуба, что нуждается в подписании игрока на замену украинскому винггеру Михаилу Мудрику, который был временно отстранен от футбола из-за обнаруженного в его организме допинга.

«Реальность текущего трансферного окна состоит в том, что трансферы на выход более вероятны, чем на вход. В «Челси» не исключают возможность попытки подписания игрока, если сочтут, что это потребуется.

Они следят за рынком, но гораздо больше вероятности, что кто-то уйдёт из команды. Ситуация с Мудриком немного мутит воду, потому что Мареска на это намекнул, что хочет поговорить с руководством клуба о его замене после проваленного допинг-теста», – приводит слова Коула Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Мудрик может быть отстранён от футбола на срок до четырёх лет.

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