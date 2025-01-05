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Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза близок к переходу в «Наполи» — источник

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза близок к переходу в «Наполи» — источник
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Крайний нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Федерико Кьеза может перейти в итальянский «Наполи». Об этом сообщает журналист Footmercato Валентин Феуллетти в соцсети Х.

По сведениям источника, на данный момент речь идёт о шестимесячной аренде до конца сезона. Итальянский клуб форсирует переговоры. Уже состоялась встреча агента Кьезы с руководством «Ливерпуля», которое одобрило переход игрока. Также сообщается, что стороной игрока была проведена беседа с тренером неаполитанцев Антонио Конте.

На данный момент «Наполи» готовит необходимые документа для отправки оферты в «Ливерпуль».

В текущем сезоне Федерико Кьеза провёл за «Ливерпуль» всего четыре матча во всех турнирах, в которых смог отметиться одной голевой передачей.

Напомним, нападающий перешёл в «Ливерпуль» летом 2024 года из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 12 млн по версии Transfermarkt.

В АПЛ есть нападающий, который не мог забить весь сезон

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