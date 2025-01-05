В Саудовской Аравии интересуются Ольмо на фоне проблем с регистрацией в «Барселоне»

Клубы из Саудовской Аравии претендуют на полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Даниэля Ольмо, который не получил регистрацию на вторую часть сезона-2024/2025. Об этом сообщает журналист и инсайдер Руди Галетти в соцсетях.

По информации источника, саудовские клубы изучают возможность как временного переезда испанца, так и готовы предложить чемпиону Европы контракт на постоянной основе. Отмечается, что прошлым летом «Аль-Наср» уже рассматривал возможность трансфера футболиста.

Дани Ольмо перешёл в «Барселону» из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать Ольмо только до конца 2024 года, как и Пау Виктора, который пришёл в клуб из «Жироны». Всего за полгода Ольмо сыграл за сине-гранатовых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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