Стала известна реакция Ольмо и Виктора на отказ Ла Лиги в их регистрации

Испанские футболисты «Барселоны» — полузащитник Даниэль Ольмо и форвард Пау Виктор крайне разочарованы решением Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отказать каталонцам в регистрации на вторую часть сезона-2024/2025. Об этом сообщает Carrusel Deportivo в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, испанцы чувствуют себя обманутыми, потому что в клубе им сказали, что вся документация была отправлена вовремя, а прочие моменты с Ла Лигой и RFEF были обговорены и улажены.

На данный момент «Барселона» намерена обратиться в Высший спортивный совет Испании (CSD) или в арбитражный суд по делу Ольмо и Виктора, чтобы решить проблему регистрации. Если ситуация решится не в пользу каталонцев, то оба футболиста могут стать свободными агентами и уйти бесплатно.

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