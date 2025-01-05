«Атлетико» повторил клубный рекорд

Мадридский «Атлетико», одержавший победу во встрече 1/16 финала Кубка Испании с «Марбельей» (1:0), повторил клубный рекорд по количеству выигранных матчей подряд. Об этом сообщает Opta Sport.

Так, на счету подопечных Диего Симеоне накопилось 13 таких матчей во всех турнирах. За это время «матрасники» одержали семь побед кряду в чемпионате Испании, а также подкрепили успех тремя успешными результатами в Кубке Испании и тремя выигранными встречами в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Такую же по продолжительности серию «Атлетико» выдал в период с августа по октябрь 2012 года. Командой на тот момент уже руководил аргентинский наставник Симеоне.

На данный момент «Атлетико», набравший 41 очко за 18 матчей, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч мадридская команда проведёт в рамках 19-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» 12 января.

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