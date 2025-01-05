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«Атлетико» повторил клубный рекорд

«Атлетико» повторил клубный рекорд
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Мадридский «Атлетико», одержавший победу во встрече 1/16 финала Кубка Испании с «Марбельей» (1:0), повторил клубный рекорд по количеству выигранных матчей подряд. Об этом сообщает Opta Sport.

Кубок Испании . 1/16 финала
04 января 2025, суббота. 23:30 МСК
Марбелья
Марбелья
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 16'    

Так, на счету подопечных Диего Симеоне накопилось 13 таких матчей во всех турнирах. За это время «матрасники» одержали семь побед кряду в чемпионате Испании, а также подкрепили успех тремя успешными результатами в Кубке Испании и тремя выигранными встречами в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Такую же по продолжительности серию «Атлетико» выдал в период с августа по октябрь 2012 года. Командой на тот момент уже руководил аргентинский наставник Симеоне.

На данный момент «Атлетико», набравший 41 очко за 18 матчей, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч мадридская команда проведёт в рамках 19-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» 12 января.

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