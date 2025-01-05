Известна причина, из-за которой Роналду сомневается насчёт своего будущего в «Аль-Насре»

39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду испытывает сомнения относительно целесообразности продолжения карьеры в саудовском клубе, контракт с которым заканчивается у него грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, португальский футболист по-прежнему хочет завоёвывать трофеи, однако осознаёт, что нынешний состав «Аль-Насра» уступает конкурентами, из-за чего команде, в частности, тяжело бороться за азиатскую Лигу чемпионов, которую Роналду также хочет выиграть.

Подчёркивается, что нападающий готов продлить контракт с «Аль-Насром» при условии, что клуб осуществит необходимые трансферы.

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду: