Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Известна причина, из-за которой Роналду сомневается насчёт своего будущего в «Аль-Насре»

Известна причина, из-за которой Роналду сомневается насчёт своего будущего в «Аль-Насре»
Комментарии

39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду испытывает сомнения относительно целесообразности продолжения карьеры в саудовском клубе, контракт с которым заканчивается у него грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, португальский футболист по-прежнему хочет завоёвывать трофеи, однако осознаёт, что нынешний состав «Аль-Насра» уступает конкурентами, из-за чего команде, в частности, тяжело бороться за азиатскую Лигу чемпионов, которую Роналду также хочет выиграть.

Подчёркивается, что нападающий готов продлить контракт с «Аль-Насром» при условии, что клуб осуществит необходимые трансферы.

Криштиану Роналду Подробнее
Материалы по теме
Роналду: моё будущее? Хочу помогать «Аль-Насру» и выиграть азиатскую Лигу чемпионов

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android