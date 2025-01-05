Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов дал совет Захаряну. Арсен впервые в сезоне попал в заявку «Реала Сосьедад» на игру

Пименов дал совет Захаряну. Арсен впервые в сезоне попал в заявку «Реала Сосьедад» на игру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о попадании в заявку на игру 1/16 финала Кубка Испании с «Понферрадиной» российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

Кубок Испании . 1/16 финала
05 января 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Понферрадина
Понферрада
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Травмы преследуют Захаряна, и то, что сейчас он в заявке на матч Кубка с небольшой командой, — это хорошо, чтобы поймать ритм игры, попасть в обойму и в итоге закрепиться. Но, повторюсь, слишком частые травмы. Надо задуматься, в чём он действует неправильно — или торопится после травмы выйти на поле, и из‑за этого получается рецидив, или дело в другом, но это ему виднее.

Я бы посоветовал ему не торопиться попасть в обойму. Сам от такого сильно пострадал — практически каждый год у меня была операция из‑за того, что я немножко торопил реабилитацию, а это нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Даже если у тебя желания через край. Нужно долечиться на 100%, тогда ты будешь более готов конкурировать со своими оппонентами», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Захарян не выходил на поле в составе «Реала Сосьедад» из-за травмы. Футболист присоединился к испанскому клубу летом 2023 года. С тех пор он сыграл 40 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Действующий контракт Захаряна с командой действителен до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Арсен Захарян впервые в сезоне попал в заявку «Реала Сосьедад»

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android