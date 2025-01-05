Пименов дал совет Захаряну. Арсен впервые в сезоне попал в заявку «Реала Сосьедад» на игру

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о попадании в заявку на игру 1/16 финала Кубка Испании с «Понферрадиной» российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Травмы преследуют Захаряна, и то, что сейчас он в заявке на матч Кубка с небольшой командой, — это хорошо, чтобы поймать ритм игры, попасть в обойму и в итоге закрепиться. Но, повторюсь, слишком частые травмы. Надо задуматься, в чём он действует неправильно — или торопится после травмы выйти на поле, и из‑за этого получается рецидив, или дело в другом, но это ему виднее.

Я бы посоветовал ему не торопиться попасть в обойму. Сам от такого сильно пострадал — практически каждый год у меня была операция из‑за того, что я немножко торопил реабилитацию, а это нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Даже если у тебя желания через край. Нужно долечиться на 100%, тогда ты будешь более готов конкурировать со своими оппонентами», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Захарян не выходил на поле в составе «Реала Сосьедад» из-за травмы. Футболист присоединился к испанскому клубу летом 2023 года. С тех пор он сыграл 40 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Действующий контракт Захаряна с командой действителен до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн.

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