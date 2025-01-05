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«Галатасарай» сделает всё, чтобы удержать Осимхена и не дать ему перейти в «МЮ» — TT

«Галатасарай» сделает всё, чтобы удержать Осимхена и не дать ему перейти в «МЮ» — TT
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«Галатасарай» намерен сделать «всё возможное», чтобы не дать нападающему Виктору Осимхену, арендованному у «Наполи» до конца сезона, покинуть клуб в январе. Об этом сообщает Turkish Football.

По информации источника, активный интерес к нигерийскому футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед», который хочет приобрести его уже нынешней зимой, однако турецкий гранд не желает допустить этого и работает над тем, чтобы подписать Осимхена на постоянной основе грядущим летом. Подчёркивается, что 26-летний нападающий хочет завершить нынешний сезон в «Галатасарае».

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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