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ПСЖ — Монако. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«ПСЖ» — «Монако»: во сколько начнётся матч Суперкубка Франции, где смотреть трансляцию

«ПСЖ» — «Монако»: во сколько начнётся матч Суперкубка Франции, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 5 января, состоится матч Суперкубка Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе, Катар. В качестве главного арбитра встречи выступит Вилли Делажо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 16-го тура французской Лиги 1. В этой игре парижский клуб победил «Монако» со счётом 4:2.

«ПСЖ» является действующим обладателем Суперкубка Франции. В минувшем сезоне парижане обыграли «Тулузу» со счётом 2:0.

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