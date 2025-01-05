«ПСЖ» — «Монако»: во сколько начнётся матч Суперкубка Франции, где смотреть трансляцию
Поделиться
Сегодня, 5 января, состоится матч Суперкубка Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе, Катар. В качестве главного арбитра встречи выступит Вилли Делажо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
В прямом эфире игру покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В нынешнем сезоне команды встречались в матче 16-го тура французской Лиги 1. В этой игре парижский клуб победил «Монако» со счётом 4:2.
«ПСЖ» является действующим обладателем Суперкубка Франции. В минувшем сезоне парижане обыграли «Тулузу» со счётом 2:0.
Материалы по теме
Футболисты «ПСЖ» тренируются в снегопад:
Комментарии
- 5 января 2025
-
09:43
-
09:36
-
09:21
-
09:10
-
09:07
-
08:01
-
07:41
-
07:23
-
07:09
-
06:31
-
06:20
-
06:08
-
04:28
-
04:05
-
03:50
-
03:38
-
03:38
-
02:41
-
02:22
-
02:15
-
01:36
-
01:26
-
00:57
-
00:45
-
00:39
-
00:34
-
00:18
-
00:06
- 4 января 2025
-
23:56
-
23:39
-
23:31
-
23:04
-
22:54
-
22:49
-
22:32