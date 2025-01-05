«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Игра не будет показана официально на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 45 очков за 18 матчей. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» заработал 22 очка после 19 игр и располагается на 14-й строчке.

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