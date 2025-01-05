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В «Реале» считают, что состав судей в Испании должен полностью измениться — Marca

В «Реале» считают, что состав судей в Испании должен полностью измениться — Marca
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После ситуации с удалением крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в матче 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1) руководство мадридского «Реала» укрепилось в своей позиции, что состав судейского корпуса должен быть полностью изменён. Об этом сообщает Marca.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

По информации источника, в стане «сливочных» считают, что до тех пор, пока существует предвзятость арбитров, как, по их мнению, в ситуации с Винисиусом и вратарём «Валенсии» Столе Димитриевски, в чемпионате Испании не будет справедливого судейства. В частности, в мадридском «Реале» есть много претензий к работе системы VAR.

Перед тем как получить красную карточку в матче с «Валенсией», Винисиус находился на газоне в сидячем положении после одной из атак «Реала»; в какой-то момент к нему сзади подошёл голкипер хозяев Столе Димитриевски и коснулся головы, предположительно, вратарь мог дёрнуть его за косичку. В ответ на это бразилец толкнул голкипера двумя руками в область лица и был удалён.

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