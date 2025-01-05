Непомнящий: не верится в возвращение сборной России, смутные сомнения терзают мою душу

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий не сильно верит в возвращение России на международную арену в 2025 году.

«Смутные сомнения терзают мою душу». Это цитата. Мне не очень верится в возвращение России на международную арену в 2025 году», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к международным турнирам. В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей.

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