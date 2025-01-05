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Аморим: иногда игроки «Манчестер Юнайтед» боятся и нервничают на поле

Аморим: иногда игроки «Манчестер Юнайтед» боятся и нервничают на поле
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признал, что некоторые футболисты «красных дьяволов» чувствует себя неуверенно во время матчей.

«Игроки нервничают, а иногда и боятся на поле. Мы должны справиться с этим. Нам нужны лидеры, которые будут помогать другим парням, а я здесь ответственный за то, чтобы улучшить нашу игру», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 19 матчей английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и на текущий момент располагается на 14-й строчке. Сегодня, 5 января, команда Аморима встретится с «Ливерпулем» в игре 20-го тура АПЛ.

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