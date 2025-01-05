Араухо ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался относительно своего будущего в каталонском клубе, контракт с которым заканчивается у него летом 2026 года.

— Мы ведём переговоры с клубом. Я надеюсь, что этот вопрос решён.

— Можно ли сказать на 100%, что вы подпишете новый контракт?

— Посмотрим, — приводит слова Араухо журналист Тони Хуанмарти в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в одном матче Кубка Испании. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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