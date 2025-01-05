Мирослав Ромащенко выделил лучших игроков первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко ответил на вопрос о лучших футболистах первой части нынешнего сезона чемпионата России.

«Есть группа игроков, которые очень здорово провели этот отрезок чемпионата. Можно отметить Угальде, Кордобу, Барко. Они реально выделялись не только игрой, но и результативностью. Кордоба тащит на себе «Краснодар» — о чём тут говорить? Связка Барко и Угальде — вторая по результативности в Европе после Левандовски и Рафиньи в «Барселоне».

Но сюда обязательно нужно включить Батракова. Молодой пацан ворвался в наш чемпионат настолько стремительно и ярко! Он — на первом месте для меня в прошедшей части сезона», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Самые титулованные футбольные клубы России: