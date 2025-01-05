Де Брёйне: все говорили, что «Сити» побеждает налегке. Они не представляют, как это тяжело

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне подчеркнул, как тяжело «горожане» добивались успехов в последние годы.

«Наш уровень должен быть выше, мы это понимаем. Лучше осознаём, что делали последние девять лет и насколько это сложно. Сейчас мы немного отстаём, но продолжаем усердно работать. Тяжело представить, как это было трудно [добиваться результатов в последние годы]. Люди говорили, что «Сити» постоянно побеждает налегке, но это не так. Это очень непростая работа. Мы усердно трудимся, чтобы вернуться на прежний уровень», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

После 20 матчей АПЛ «Манчестер Сити» набрал 34 очка и занимает шестое место.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола: