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Де Брёйне: все говорили, что «Сити» побеждает налегке. Они не представляют, как это тяжело

Де Брёйне: все говорили, что «Сити» побеждает налегке. Они не представляют, как это тяжело
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Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне подчеркнул, как тяжело «горожане» добивались успехов в последние годы.

«Наш уровень должен быть выше, мы это понимаем. Лучше осознаём, что делали последние девять лет и насколько это сложно. Сейчас мы немного отстаём, но продолжаем усердно работать. Тяжело представить, как это было трудно [добиваться результатов в последние годы]. Люди говорили, что «Сити» постоянно побеждает налегке, но это не так. Это очень непростая работа. Мы усердно трудимся, чтобы вернуться на прежний уровень», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

После 20 матчей АПЛ «Манчестер Сити» набрал 34 очка и занимает шестое место.

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